Ruba vestiti e occhiali e va in piazza a venderli: ma per primi arrivano i poliziotti (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - Il furto denunciato alla questura fa scattare subito le indagini. Ieri pomeriggio alla sala opertiva è arrivata infatti la telefonata del titolare di un negozio di Corso Carlo Alberto che ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - Il furto denunciato alla questura fa scattare subito le indagini. Ieri pomeriggio alla sala opertiva è arrivata infatti la telefonata del titolare di un negozio di Corso Carlo Alberto che ...

Advertising

b_andreaw : @spinax64 @ClaudioLippi Ma chi è sto ottuagenario maleducato arrogante spocchioso saccente? N altro ruba ossigeno… - yibowoosh : Mentre è via però almeno una gioia: voglio kibum che entra in casa sua e gli ruba i vestiti - Mikissecret : RT @Dida_ti: ??Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita.. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria??… - Elisa62563537 : RT @Mcaroll391: Comunque potete evolvervi un pochino? Cioè raga sti scambi di abbigliamento erano vecchi già ai tempi dei dinosauri ma poi… - senzaharold : @simotommo Adesso si spiega perché si veste uguale da settimane, Olivia gli ruba i vestiti e quindi lui non ha niente da mettere -