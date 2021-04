Repubblica: “Inter e Juve non avevano detto nulla ai loro alleati Lotito e De Laurentiis” (Di martedì 20 aprile 2021) Come scritto qui, la Lega Serie A sta nicchiando. Ci sono gli incazzati ma ci sono anche gli speranzosi di avere uno strapuntino nella Superlega, come Napoli e Roma. Repubblica scrive: Nonostante i marchi della Superlega fossero depositati dal 10 gennaio, i tre club nulla avevano detto ai loro partner di Serie A. Nemmeno a Napoli e Lazio, alleati di Inter e Juve nel chiedere le dimissioni del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, solo una settimana fa. Su richiesta dell’atalantino Percassi, i club si incontreranno martedì prossimo. In presenza, a Milano. Il furore è rimasto solo a Cairo, che ha chiamato Agnelli traditore, e a Sampdoria, Genoa, Udinese, Sassuolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Come scritto qui, la Lega Serie A sta nicchiando. Ci sono gli incazzati ma ci sono anche gli speranzosi di avere uno strapuntino nella Superlega, come Napoli e Roma.scrive: Nonostante i marchi della Superlega fossero depositati dal 10 gennaio, i tre clubaipartner di Serie A. Nemmeno a Napoli e Lazio,dinel chiedere le dimissioni del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, solo una settimana fa. Su richiesta dell’atalantino Percassi, i club si incontreranno martedì prossimo. In presenza, a Milano. Il furore è rimasto solo a Cairo, che ha chiamato Agnelli traditore, e a Sampdoria, Genoa, Udinese, Sassuolo. L'articolo ilNapolista.

