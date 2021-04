Processo per la morte di George Floyd, il verdetto: “Agente Chauvin colpevole di omicidio”. Attesa per l’entità della pena (Di martedì 20 aprile 2021) Si è concluso il Processo per la morte di George Floyd. L’Agente Chauvin è colpevole di omicidio. Attesa per l’entità della pena. NEW YORK (STATI UNITI) – Siamo alla conclusione del Processo per la morte di George Floyd. Sul banco degli imputati il poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano. Al termine di lunghe udienze, trasmesse in diretta televisiva, la giuria ha giudicato l’imputato colpevole di omicidio. E c’è Attesa per l’entità della pena. I parenti di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Si è concluso ilper ladi. L’diper. NEW YORK (STATI UNITI) – Siamo alla conclusione delper ladi. Sul banco degli imputati il poliziotto Derek, accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano. Al termine di lunghe udienze, trasmesse in diretta televisiva, la giuria ha giudicato l’imputatodi. E c’èper. I parenti di ...

