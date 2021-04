Post Alitalia | Bruxelles | ' Nessun diktat | ma con stesso numero dipendenti è stessa col nome nuovo'

(Di martedì 20 aprile 2021) Sul futuro della compagnia duro messaggio dalla commissione europea recapitato a Roma: Ita deve stare in piedi da sola e mostrare discontinuità rispetto al passato

Sul futuro della compagnia duro messaggio dalla commissione europea recapitato a Roma: Ita deve stare in piedi da sola e mostrare discontinuità rispetto al passatoPerché è un gioco di rimbalzi: il dossierora è competenza dello Sviluppo Economico (con il Tesoro), ma i nodi occupazionali approderanno sul tavolo del Lavoro, in quota Pd. Dove non si ...Anche il nodo della compagnia di bandiera peserà sul voto romano dell'autunno. Si apre l'ennesima "settimana cruciale" con Bruxelles ...18 apr 2021 - 1986: la band promuove "Invisible touch" partecipando a "Fantastico", ma da una location davvero particolare, con tanto di collaborazione di Alitalia ...