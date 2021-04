Petrolio: in rialzo a New York a 63,68 dollari (Di martedì 20 aprile 2021) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,47% a 63,68 dollari al barile. . 20 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,47% a 63,68al barile. . 20 aprile 2021

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 63,68 dollari: Le quotazioni salgono dello 0,47% - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: in rialzo, Wti sopra i 64 dollari al barile. Brent a 67,90 dollari #ANSA - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: in rialzo, Wti sopra i 64 dollari al barile. Brent a 67,90 dollari #ANSA - ansa_economia : Petrolio: in rialzo, Wti sopra i 64 dollari al barile. Brent a 67,90 dollari #ANSA - Osserv_Impresa : Europa incerta in avvio con la pandemia in primo piano: Tokyo in calo del 2% con peggioramento quadro sanitario. Eu… -