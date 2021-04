Perché Putin non cederà sul Donbass (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 150mila gli uomini delle forze armate russe impiegati tra il confine con l’Ucraina e la Crimea. Questo è quanto ha rivelato in conferenza l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, secondo il quale le truppe di Mosca avrebbero allestito anche ospedali da campo e si sarebbero attrezzati con ogni mezzo lungo tutta la frontiera. Difficile InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 150mila gli uomini delle forze armate russe impiegati tra il confine con l’Ucraina e la Crimea. Questo è quanto ha rivelato in conferenza l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, secondo il quale le truppe di Mosca avrebbero allestito anche ospedali da campo e si sarebbero attrezzati con ogni mezzo lungo tutta la frontiera. Difficile InsideOver.

