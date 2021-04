Pass vaccinale, nuovi metodi per ripartire in sicurezza: come funziona il test “lecca-lecca” (Di martedì 20 aprile 2021) Mentre il Governo discuterà oggi con le Regioni sui nuovi protocolli di sicurezza da seguire dal 26 aprile con le imminenti riaperture, un grande punto interrogativo è come evitare che la curva dei contagi torni a salire. Dal prossimo lunedì ci si potrà spostare tra le regioni, gli studenti torneranno a scuola e i cittadini potranno svolgere più attività. Ma il punto chiave è ancora tentare di arginare i contagi per non dover richiudere un’altra volta. Le mosse del Governo studiate in questi giorni sono volte a tentare di tracciare i contagiati. Una delle ipotesi al vaglio è quella di introdurre un Pass vaccinale. Ma spunta un’altra ipotesi: usare il test “lecca-lecca”. come ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Mentre il Governo discuterà oggi con le Regioni suiprotocolli dida seguire dal 26 aprile con le imminenti riaperture, un grande punto interrogativo èevitare che la curva dei contagi torni a salire. Dal prossimo lunedì ci si potrà spostare tra le regioni, gli studenti torneranno a scuola e i cittadini potranno svolgere più attività. Ma il punto chiave è ancora tentare di arginare i contagi per non dover richiudere un’altra volta. Le mosse del Governo studiate in questi giorni sono volte a tentare di tracciare i contagiati. Una delle ipotesi al vaglio è quella di introdurre un. Ma spunta un’altra ipotesi: usare il”....

