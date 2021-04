Panico M5S Famiglia Grillo e Conte Amleto | essere o non essere capo dei ‘grillini’?

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Se Conte non decide in fretta la vedo male, molto male, il Movimento rischia di sparire del tutto“, spiega un esponente ‘grillino’ piazzato nelle stanze governative. Il video con urla postato ieri da Beppe Grillo, dove il garante del M5S difende il figlio accusato di stupro e si scaglia contro la donna vittima e i magistrati che stanno chiudendo le indagini, si sta trasformando in un boomerang pericoloso soprattutto per i livelli istituzionali visto e considerato che stiamo parlando della prima forza politica in Parlamento. Ieri nessuno è riuscito a fermare Grillo, che non ha voluto sentire ragioni. Ed oggi l’affare di famiglia, con anche la presa di posizione della moglie e mamma (“mio figlio innocente, la ragazza era conseziente”) è esploso scatenando le reazioni di tutte le altre forze politiche. “La moglie di Beppe Grillo, risponde dicendo che suo figlio è innocente, che la ragazza era consenziente, che ci sono le prove. Io – sottolinea Maria Elena Boschi di Italia Viva- non faccio il processo sui social, gentile signora. Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante. Ed ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini”. Per la vicesegretaria del Pd, Irene Tinagli “le parole di Grillo sono inaccettabili e vergognose. Solidarietà alla ragazza, alla famiglia e alle vittime di ogni violenza. Non importa quando denunciate, cosa avevate fatto o indossato: non siete nè complici nè colpevoli. La politica deve sempre affermare questo principio”.