Pagelle Verona-Fiorentina 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentaduesima giornata di. Al Bentegodi Vlahovic porta avanti i viola sul finire del primo tempo trasformando un rigore, nella ripresa la rete di Caceres sembra chiuderla ma Salcedo la riapre nel finale. Di seguito iai protagonisti del match. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 6, Gunter 5.5 (24’ st Magnani 6), Dimarco 6; Faraoni 6.5, Tameze 6 (24’ st Sturaro 6), Ilic 5.5 (15’ st Salcedo 7), Lazovic 5.5 (33’ st Kalinic sv); Barak 5, Bessa 6 (24’ st Zaccagni 6.5); Lasagna 6. In panchina: Berardi, Pandur, Udogie, Cetin, Ruegg, Colley, Favilli. Allenatore: Juric ...

Advertising

CalcioWeb : La #Fiorentina vince contro il #Verona e si avvicina alla salvezza: le pagelle - sportface2016 : #VeronaFiorentina 1-2, le pagelle e il tabellino - zazoomblog : Pagelle Verona Fiorentina: TOP e FLOP del match VOTI - #Pagelle #Verona #Fiorentina: #match - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Samp-Verona 3-1: Dawidowicz ultimo ad arrendersi. Tameze e Silvestri che errori, le pagelle di Tuttomercatoweb https:/… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Corriere di Verona: Sampdoria-Verona 3-1, le pagelle dei gialloblù -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Verona

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Fiorentina Ledei protagonisti del match tra Hellase Fiorentina, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: FLOP: VOTI Al termine del ...Ed è da questi spunti che ho dato vita alle mie. Da uno a dieci, le fotografie o i momenti ... O meglio ildi Ivan Juric. Una vittoria nelle ultime sei partite, troppo poco per una ...Verona-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb. Si è concluso il primo match della 32esima giornata del campionato di Serie A, tutti i voti ...Verona-Fiorentina i voti, le pagelle, gli highlights e il tabellino della sfida in programma dalle 20:45, 32a giornata Serie A 2020-2021 ...