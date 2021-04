“Non vi dovete permettere!”. Pio e Amedeo, brutto momento: l’attacco della vip è forte e chiaro. E succede di tutto (Di martedì 20 aprile 2021) Se l’è presa non poco Flavia Vento per una battuta politicamente scorretta di Pio e Amedeo. La Vento si è scagliata contro il duo comico pugliese dopo essere stata criticata duramente. L’ex concorrente del GF Vip ha detto che non tutti sono uguali e che di certo non si può paragonare Flavia a un personaggio di spessore come Piero Angela. Il motivo? tutto nasce dopo queste parole di Pio e Amedeo durante il loro programma “Felicissima Sera” in onda su Canale 5: “Ormai non si può più dire niente”. Concludendo: “E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social. Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”. La Vento a questo punto ha replicato a Pio e Amedeo su ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Se l’è presa non poco Flavia Vento per una battuta politicamente scorretta di Pio e. La Vento si è scagliata contro il duo comico pugliese dopo essere stata criticata duramente. L’ex concorrente del GF Vip ha detto che non tutti sono uguali e che di certo non si può paragonare Flavia a un personaggio di spessore come Piero Angela. Il motivo?nasce dopo queste parole di Pio edurante il loro programma “Felicissima Sera” in onda su Canale 5: “Ormai non si può più dire niente”. Concludendo: “E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social. Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”. La Vento a questo punto ha replicato a Pio esu ...

Advertising

its_alegio : La cosa più brutta non è il video in sè ma i commenti. Gente che scrive solidarietà a Grillo. Ma seriamente? Solida… - Riccardabasta : @EnricoLetta @pdnetwork un sistema ci sarebbe per aiutare i ristoratori che non possono aprire all'aperto.Mettete… - Massimi04736034 : @sportmediaset Mai visto un servizio peggiore di quello appena mandato in onda, voi non dovete raccontare solo una… - songofdarkness_ : RT @_susuwatari__: - una vita 'normale'. Non dovete essere voi a sentenziare su come e perché decido di denunciare una violenza (oltre al f… - renjunelfetto : e poi . ho risposto bene al prof . che cazzo mi dice che non ho studiato ZITTA TUTTI ZITTI DOVETE STARS MI STATE SUI COGLIONI ESTIGUENTEVI -