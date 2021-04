Non solo i Paesi membri, anche la Commissione europea vorrebbe posticipare la scadenza sul Recovery Fund (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen si riunisce con la task force per il Recovery Fund incaricata di assistere i Paesi dell’Unione europea nella redazione dei loro piani nazionali di ripresa. Von der Leyen e il suo staff faranno il punto sui progressi prima della scadenza del 30 aprile per la consegna dei documenti finali. Ma la Commissione non sembra più dell’idea che bisogna attenersi rigidamente alla scadenza, sostenendo che dare più tempo alle Capitali potrebbe consentire ai governi di presentare Recovery Plan migliori, il che «renderebbe molto più facile per la Commissione approvare i piani e pagare il finanziamento dopo la valutazione del Consiglio», ha detto Eric ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi la presidente della, Ursula von der Leyen si riunisce con la task force per ilincaricata di assistere idell’Unionenella redazione dei loro piani nazionali di ripresa. Von der Leyen e il suo staff faranno il punto sui progressi prima delladel 30 aprile per la consegna dei documenti finali. Ma lanon sembra più dell’idea che bisogna attenersi rigidamente alla, sostenendo che dare più tempo alle Capitali potrebbe consentire ai governi di presentarePlan migliori, il che «renderebbe molto più facile per laapprovare i piani e pagare il finanziamento dopo la valutazione del Consiglio», ha detto Eric ...

