Nel Lazio la campagna vaccinale inizia a dare esiti positivi | meno  casi | decessi e terapie intensive

Nel Lazio la campagna vaccinale inizia dare esiti positivi: meno casi, decessi e terapie intensive (Di martedì 20 aprile 2021) Con 926 nuovi contagi e 34 decessi, anche nel Lazio – sebbene con lentezza – la situazione va finalmente migliorando ma, come vedremo, non tanto per il buonsenso dei suoi cittadini, quanto per la celerità della campana di vaccinazione, che ha già assicurato un 'ombrello' a una buona fetta degli anziani della regione. Infatti, intervenendo al termine della quotidiana video-conferenza della task force Covid, l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato ha annunciato che "nei prossimi giorni passeremo dalle 30mila alle 40mila vaccinazioni al giorno con l'attivazione di diversi centri vaccinali, a partire dalla vela di Calatrava e Valmontone che lavoreranno con Jhonson&Jhonson". Inoltre, ha aggiunto D'Amato, "Dal 22 partiremo nelle carceri e apriremo altri tre hub tra cui Porta di Roma". D'Amato: "Il vaccino J&J, monodose, rappresenterebbe un ...

