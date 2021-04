Nasce InvestoPro Sim | realtà frutto della collaborazione di MarketWall con AnalytixInsight e Intesa

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –, fintech specializzata in soluzioni per la finanza e il trading, assieme alla canadeseedSanpaolo hanno costituito la nuova società d’intermediazione mobiliareSim, unaaltamente innovativa dedicata agli investitori privati che intendono gestire in autonomia i loro patrimoni, caratterizzata dall’ampiezza degli strumenti e delle offerte d’investimento, dalla qualità del flusso informativo e dalla capacità di offrire soluzioni digitali avanzate.Sim, ricevuta l’autorizzazione a operare da parte di Consob, ha subito lanciato.com, una piattaforma digitale di trading online che comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da ...

