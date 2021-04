Margot Sikabonyi si svela: “Rifiutavo Maria, mi manca la tv”, cosa fa oggi (Di martedì 20 aprile 2021) L'attrice di Un Medico in Famiglia si è raccontata in una intervista in occasione dell'uscita del suo libro Respira! Alla ricerca della calma nel caos L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 aprile 2021) L'attrice di Un Medico in Famiglia si è raccontata in una intervista in occasione dell'uscita del suo libro Respira! Alla ricerca della calma nel caos L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GiusCandela : RT @FQMagazineit: Margot Sikabonyi, che fine ha fatto la Maria Martini di “Un medico in famiglia”: “Oggi insegno yoga e ho trovato me stess… - FQMagazineit : Margot Sikabonyi, che fine ha fatto la Maria Martini di “Un medico in famiglia”: “Oggi insegno yoga e ho trovato me… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Respira! Alla ricerca della calma nel caos Margot Sikabonyi editore Sant… - flamanc24 : RT @tizianosmile1: La bellezza di Margot Sikabonyi scusate sono innamorata ???? #isolitiignoti - amoreavrai : Margot Sikabonyi vuol dire ferita di nuovo aperta per un medico in famiglia perché da quando è finito mi sento completamente abbandonata -