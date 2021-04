L’incoerenza di FIFA e UEFA messa a nudo dalla Superlega

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Il mondo del calcio è sotto sopra in questi giorni. La nascita dellaha tagliato come burro il sistema attuale del calcio e lo dovrebbe portare in una nuova dimensione. Ha creato uno scossone che forse potrebbe anche essere visto come il nuovo “Scisma d’Occidente”.si sono immediatamente mosse per combattere la causa separatista di questa nuova oligarchia. Non sarà un articolo in cui spiegherò i pro e i contro di questa nuova lega. Non vi dirò perché è giusto appoggiare il progetto o perché combatterlo fino all’ultimo. Io mi schiero neutrale in questa lotta intestina. Prima voglio vedere lo svolgimento e poi trarrò le mie conclusioni. Non negherò però che questa situazione ha irrimediabilmente messo atuttadi. E ...