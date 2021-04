Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 | ' Ringrazio Sophia Loren | è stata lei a scegliermi'

(Di martedì 20 aprile 2021) La candidaturaper la cantante romagnola è arrivata grazie all'interpretazione della canzone "Io sì" (seen), colonna sonora del film "La vita davanti a sé", per cui ha già vinto il Golden ...

repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - SkyTG24 : Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021 - RDS_official : Laura Pausini canterà la sua “Io sì” alla cerimonia degli Oscar ?? - CorriereRomagna : Laura Pausini: se vinco l'Oscar, urlo! - - ZorayaMarquez1 : RT @AllMusicItalia: Mancano pochi giorni a La Notte degli Oscar e @LauraPausini ha voluto svelare di più riguardo al brano candidato per la… -

A chi le domanda cosa accadrebbe se dovesse vincere la statuetta dell'Academy,risponde: 'Se dovessi vincere lo dedicherei al mio babbo. Senza di lui non sarei qui. E anche a mia figlia,...L'evento vedrà Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini esullo stesso palco e sarà contro la violenza di genere. Inizialmente il live era previsto per ...Come da tradizione, anche Laura Pausini eseguirà dal vivo la sua canzone sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. approfondimento. Laura Pausini ha ricevuto il Golden Globe: la foto. “È una grande ...Laura Pausini ha pubblicato una foto su Instagram, insieme con la figlia Paola e ha comunicato ai lettori una notizia inevitabile: scopriamola insieme. . Il momento per la cantautrice, Laura Pausini è ...