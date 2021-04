Il 2021 è l’anno dei politici potenti in caduta libera (Di martedì 20 aprile 2021) Anche solo soffermandosi a guardare il primo scorcio di questo disgraziato anno ancora dominato dalla pandemia, ci si accorge che le “teste” di alcuni tra i più celebrati leader politico-istituzionali hanno cominciato a rotolare a terra con la stessa velocità dei leader ghigliottinati nei mesi caldi della Rivoluzione Francese (due secoli fa, nel 1793, re Luigi XVI veniva ghigliottinato). Quest’anno, ha cominciato (il 6 gennaio) con un tonfo fragoroso proprio il leader più potente di tutti: Donald Trump che, con il sostegno alla rivolta di piazza dei suoi sostenitori che attaccavano il Capitol di Washington per protestare contro i (presunti) brogli che hanno impedito la sua rielezione, ha di fatto firmato la sua “decapitazione” politica: è impensabile che un leader politico al vertice di una nazione democratica possa parteggiare per chi irrompe con la forza, causando diverse vittime, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Anche solo soffermandosi a guardare il primo scorcio di questo disgraziato anno ancora dominato dalla pandemia, ci si accorge che le “teste” di alcuni tra i più celebrati leader politico-istituzionali hanno cominciato a rotolare a terra con la stessa velocità dei leader ghigliottinati nei mesi caldi della Rivoluzione Francese (due secoli fa, nel 1793, re Luigi XVI veniva ghigliottinato). Quest’anno, ha cominciato (il 6 gennaio) con un tonfo fragoroso proprio il leader più potente di tutti: Donald Trump che, con il sostegno alla rivolta di piazza dei suoi sostenitori che attaccavano il Capitol di Washington per protestare contro i (presunti) brogli che hanno impedito la sua rielezione, ha di fatto firmato la sua “decapitazione” politica: è impensabile che un leader politico al vertice di una nazione democratica possa parteggiare per chi irrompe con la forza, causando diverse vittime, ...

