Gruppo Arena (VéGé) rafforza la rete SuperConveniente in Sicilia (Di martedì 20 aprile 2021) Si potenzia la presenza dell’insegna SuperConveniente sull’Isola dove il Gruppo Arena (che fa parte del Gruppo VéGé) gestisce 17 strutture che vanno ad aggiungersi alla più ampia rete di negozi Decò del Gruppo. “La strategia del SuperConveniente si sviluppa sull’importanza della relazione con i clienti più diversi, tramite un’offerta legata alla loro capacità di spesa, in diretta concorrenza con i discount ma con l’obiettivo di ridurre quelle distanze sociali nei consumi alimentari che caratterizzano il mercato Siciliano attuale” spiega l’azienda. Lo store Il punto di vendita (ex Simply Market) si trova a Messina, nella zona commerciale di via Maregrosso 24, e si sviluppa su una superficie di circa 3.000 mq. I driver ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Si potenzia la presenza dell’insegnasull’Isola dove il(che fa parte del) gestisce 17 strutture che vanno ad aggiungersi alla più ampiadi negozi Decò del. “La strategia delsi sviluppa sull’importanza della relazione con i clienti più diversi, tramite un’offerta legata alla loro capacità di spesa, in diretta concorrenza con i discount ma con l’obiettivo di ridurre quelle distanze sociali nei consumi alimentari che caratterizzano il mercatono attuale” spiega l’azienda. Lo store Il punto di vendita (ex Simply Market) si trova a Messina, nella zona commerciale di via Maregrosso 24, e si sviluppa su una superficie di circa 3.000 mq. I driver ...

