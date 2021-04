Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 23 aprile al 14 maggio. VIDEO GUIDA E INFO UTILI (Di martedì 20 aprile 2021) Al via le operazioni per l'indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Si tratta delle Graduatorie permanenti, conosciute come ATA 24 mesi perché questo è il servizio minimo richiesto per l'inserimento. Sono le Graduatorie da cui vengono conferiti i ruoli per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Al via le operazioni per l'indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Si tratta dellepermanenti, conosciute come ATA 24perché questo è il servizio minimo richiesto per l'inserimento. Sono leda cui vengono conferiti i ruoli per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

