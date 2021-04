Ginnastica artistica | Europei Basilea 2021 | programma | orari e tv

(Di martedì 20 aprile 2021) Tutto pronto per glidimaschile e femminile, che si disputeranno a(Svizzera) da mercoledì 21 a domenica 25 aprile. Dieci gli atleti azzurri convocati che andranno a caccia di una medaglia, tra i quali spicca la presenza di Vanessa Ferrari. La manifestazione giunta alla sua nona edizione, si terrà per la quinta volta in Svizzera e vedrà ai nastri di partenza ben 38 Federazioni e 268 ginnasti. LA LISTA DEI CONVOCATI AZZURRI Le gare saranno visibili su Rai Sport + HD e su Rai Sport Web 1. Inoltre, le finali saranno visibili anche a questo link http://www.eurovisionsports.tv/europeangymnastics/. Per restare sempre aggiornati, invece, il sito da monitorare per i punteggi è questo https://www.smartscoring.com/en/. Di seguito il...

Programma: Mercoledì 21 aprile 10:00 - 12:00 Qualificazioni femminili " 1ª suddivisione 13:30 - 15:30 Qualificazioni femminili " 2ª suddivisione 16:00 - 18:00 Qualificazioni femminili " 3ª ...Questa volta le atlete dellaCesanella si sono cimentate nella Gara di Acrobatica UISP che prevede solo due attrezzi (Striscia Acrobatica e Mini Trampolino) in gara individuale. Ogni ginnasta, nella propria ...L'Italia spera di essere grande protagonista agli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La Nazionale maschile si presenterà in terra svizzera con ...Programma, orari e come seguire in tv gli Europei di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma a Basilea (Svizzera) da mercoledì 21 a domenica 25 aprile.