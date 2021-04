Festa della Liberazione 2021 a Moncalieri (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione del 76° anniversario della Liberazione – domenica 25 aprile alle ore 18 – Magaria Teatro propone un approfondimento, in chiave antiretorica e non rituale, che toccherà significativamente pagine di Wilhelm Reich, Sigmund Freud, Primo Levi, Carlo Galli, Vito Bonito e Andrea Mecacci. “Cifra” complessiva della riflessione proposta dal professor Fabrizio Nocilla saranno due liriche di Bertolt Brecht, che apriranno e chiuderanno la conferenza. “La proposta è di togliere all’anniversario un po’ della patina trionfalistica che ha assunto nel tempo – spiega Fabrizio Nocilla – per riesumarne il senso autentico e la funzione di stimolo a porsi in maniera critica verso i tempi che stiamo vivendo. Tempi caratterizzati da una condizione esistenzialmente fragilissima, in bilico tra un passato prossimo quasi ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione del 76° anniversario– domenica 25 aprile alle ore 18 – Magaria Teatro propone un approfondimento, in chiave antiretorica e non rituale, che toccherà significativamente pagine di Wilhelm Reich, Sigmund Freud, Primo Levi, Carlo Galli, Vito Bonito e Andrea Mecacci. “Cifra” complessivariflessione proposta dal professor Fabrizio Nocilla saranno due liriche di Bertolt Brecht, che apriranno e chiuderanno la conferenza. “La proposta è di togliere all’anniversario un po’patina trionfalistica che ha assunto nel tempo – spiega Fabrizio Nocilla – per riesumarne il senso autentico e la funzione di stimolo a porsi in maniera critica verso i tempi che stiamo vivendo. Tempi caratterizzati da una condizione esistenzialmente fragilissima, in bilico tra un passato prossimo quasi ...

vaticannews_it : #20aprile E’ un versetto di Matteo,'Io sono con te tutti i giorni', il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni… - RBonvecchi : @becca22cr7 @LucaMarelli72 Perché ció non succede già? Ti ricordo che il Milan due anni fa non andó in Champions le… - GaudericoPrimo : Ho visto una sola partita al Franchi della Fiorentina: Florentia Viola-Sassuolo, festa promozione. Partita oscena,… - nuovasocieta : Festa della Liberazione 2021 a Moncalieri - RobbsRoys : @giuliaebbbasta Sì ultimo concerto prima della pandemia con quello che è salito sul palco dopo aver assunto chissà… -