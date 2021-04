Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita quesito referendario in Cassazione (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita quesito referendario in Cassazione... - fisco24_info : Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita: L’associazione Luca Coscioni questa mattina ha depositato in Cassaz… - LuigiMaddaluna : Una nuova stagione di mobilitazione per l'Eutanasia Legale - Associazione Luca Coscioni - KattInForma : “L’Associazione Coscioni deposita il quesito referendario per legalizzare l’eutanasia” - Barabba1 : RT @ultimora_pol: #Italia L'associazione Luca Coscioni depositerà martedì alla corte di Cassazione il quesito per un referendum abrogativo… -