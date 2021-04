Criptovalute | una nuova apertura | ecco la novità che piacerà a tutti

Leggi su kronic

(Di martedì 20 aprile 2021) Una importanteriguarda leche potranno essere usate in una grande realtà editoriale. Alcunein moneta, fra cui Litium ed Ethereum (GettyImages)Lesi stanno affermando sempre di più, per questo motivo i grandi imprenditori si stanno adeguando a questaforma di pagamento. Si ricordi, ad esempio, che il magnate Elon Musk ha introdotto la moneta virtuale nel mondo di Tesla. Ma non è tutto. In Italia è nato un bar a Roma che accetta solo cryptocoin, mentre un albergo in Emilia Romagna ha deciso di introdurre la possibilità di far pagare l’alloggio ai suoi clienti in questo modo. Ora una importanteunisce l’editoria ai Bitcoin. Quale è il primo magazine ad accettare pagamenti in ...