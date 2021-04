Covid: risalgono test, contagi e morti. Calo in rianimazioni (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 12.074 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.864, ma con quasi 150 mila test in meno . Sono invece 390 le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 12.074 i positivi aldel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.864, ma con quasi 150 milain meno . Sono invece 390 le ...

