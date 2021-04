Covid: in Lombardia ieri 58.214 vaccinazioni, oltre la metà a 70-79enni (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – ieri in Lombardia ci sono state 58.214 somministrazioni di vaccino anti-Covid, di cui oltre 49mila come prima dose. Il grosso è andato alla fascia 70-79 anni: di questo gruppo sono state vaccinate 34.653 persone. Alla categoria 60-69 sono andati 3.359 vaccini, ai soggetti fragili 8.339. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) –inci sono state 58.214 somministrazioni di vaccino anti-, di cui49mila come prima dose. Il grosso è andato alla fascia 70-79 anni: di questo gruppo sono state vaccinate 34.653 persone. Alla categoria 60-69 sono andati 3.359 vaccini, ai soggetti fragili 8.339. L'articolo CalcioWeb.

