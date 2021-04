Conte prova a mettere una pezza sulla sfuriata di Grillo: Beppe è sconvolto, ma la vittima va rispettata (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo un lungo silenzio, Giuseppe Conte interviene sul caso Grillo e prova a metterci una pezza a colori. «Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone. Che vanno protette, e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati. Vale a dire la presunta vittima: la giovane ragazza direttamente coinvolta nella vicenda, e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza». Così l’ex premier e capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, interviene sul video di Beppe Grillo sulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro. Intemerata di Grillo, Conte prova a metterci una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo un lungo silenzio, Giuseppeinterviene sul casoa metterci unaa colori. «Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone. Che vanno protette, e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati. Vale a dire la presunta: la giovane ragazza direttamente coinvolta nella vicenda, e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza». Così l’ex premier e capo politico in pectore del M5S, Giuseppe, interviene sul video divicenda giudiziaria del figlio Ciro. Intemerata dia metterci una ...

