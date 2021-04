Concorsi per titoli ed esperienza: oltraggio ai neolaureati e ai più giovani. Lettera (Di martedì 20 aprile 2021) Inviata da Giovanna Dragani - Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha firmato un decreto che con un passaggio contenuto nell’art. 10 cancella le prove preselettive, anche di Concorsi già banditi, sostituendole, per l’accesso alle prove concorsuali, con una selezione basata sui titoli di studio e di esperienza professionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Inviata da Giovanna Dragani - Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha firmato un decreto che con un passaggio contenuto nell’art. 10 cancella le prove preselettive, anche digià banditi, sostituendole, per l’accesso alle prove concorsuali, con una selezione basata suidi studio e diprofessionale. L'articolo .

