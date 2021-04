Caso Grillo | Conte rompe il silenzio | “Comprendo l’angoscia di Beppe | ma ragazza va protetta Rispetto per il lavoro della magistratura”

(Di martedì 20 aprile 2021)il: “per la” L’ex premier Giuseppe, leader in pectore del Movimento 5 Stelle,ilsul video diffuso nella giornata di lunedì 19 aprile dain difesa del figlio Ciro indagato per stupro di gruppo. “Ho avuto modo di parlare conin più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi così delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto” dichiarain una nota. “È una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia.le preoccupazioni e ...

fattoquotidiano : Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Came… - fattoquotidiano : Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessual… - LegaSalvini : CASO DEL FIGLIO DI GRILLO ACCUSATO DI STUPRO, IL PASSAGGIO SUL FATTO CHE LA RAGAZZA AVREBBE DENUNCIATO 'TARDI' È DI… - info_zampa : RT @info_zampa: @ChiranAngelgela @Eh__tweet @turbobuonista Il video e le parole di Grillo fanno schifo; a me poi disturbano anche i process… - sissiisissi2 : Giuseppe Conte parla del caso #Grillo #Conte #GiuseppeConte -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

"Ho avuto modo di parlare con Beppein più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su ... Perciò anche in questoattendiamo che i magistrati facciano le loro verifiche. Con il Movimento ..."Ho avuto modo di parlare con Beppein più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi così delicati. Sono ben ... Perciò anche in questoattendiamo che i magistrati facciano le loro ...Condividi questo articolo:Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati. Sono ben consapevo ...Roma, 20 apr.(Adnkronos) (Dav /Adnkronos) "Quel video di Beppe Grillo" in difesa del figlio "è un orrore, una offesa per ogni donna. In una manciata di minuti ha ridicolizzato tutto ciò che si fa cont ...