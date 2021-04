Call of Duty: Warzone nerfa la potentissima e 'rotta' pistola Sykov ad appena tre giorni dal lancio (Di martedì 20 aprile 2021) Raven Software ha nerfato la controversa pistola Sykov tre giorni dopo essere stata lanciata in Call of Duty: Warzone. Alcune abilità della controversa pistola completamente automatica, che veniva utilizzata in combinazione con il tamburo da 80 colpi e il perk Akimbo per devastare i nemici a distanza ravvicinata, hanno visto un significativo nerf. Raven ha successivamente chiarito su Twitter che la riduzione del danno del 25% alla pistola ??Sykov si applica quando il Sorokin 140mm Auto e l'accessorio Akimbo sono accoppiati. Non vi è alcuna riduzione del danno quando si utilizzano questi accessori in modo indipendente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Raven Software hato la controversatredopo essere stata lanciata inof. Alcune abilità della controversacompletamente automatica, che veniva utilizzata in combinazione con il tamburo da 80 colpi e il perk Akimbo per devastare i nemici a distanza ravvicinata, hanno visto un significativo nerf. Raven ha successivamente chiarito su Twitter che la riduzione del danno del 25% alla??si applica quando il Sorokin 140mm Auto e l'accessorio Akimbo sono accoppiati. Non vi è alcuna riduzione del danno quando si utilizzano questi accessori in modo indipendente. Leggi altro...

