Brexit dalla Superlega: le sei inglesi se ne vanno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sei squadre inglesi lasciano dunque la Superlega subito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario. L’Arsenal arriva addirittura a chiedere scusa ai tifosi con un tweet in cui ammette di “avere sbagliato”. dalla riunione dei 12 club fondatori per il momento non trapela altro, se non che la posizione della Juventus sul progetto al momento è invariata. “Come risultato dell’ascolto e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni - il tweet dei Gunners - ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo”. Sembra così già arrivare al capolinea il progetto di secessione di dodici blasonati club calcistici che volevano creare una Superlega alla quale accedere di diritto e senza qualificazioni. Con l’ufficializzazione del ritiro delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sei squadrelasciano dunque lasubito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario. L’Arsenal arriva addirittura a chiedere scusa ai tifosi con un tweet in cui ammette di “avere sbagliato”.riunione dei 12 club fondatori per il momento non trapela altro, se non che la posizione della Juventus sul progetto al momento è invariata. “Come risultato dell’ascolto e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni - il tweet dei Gunners - ci stiamo ritirandoproposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo”. Sembra così già arrivare al capolinea il progetto di secessione di dodici blasonati club calcistici che volevano creare unaalla quale accedere di diritto e senza qualificazioni. Con l’ufficializzazione del ritiro delle ...

