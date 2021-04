Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 1,11%) (Di martedì 20 aprile 2021) La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso, seguendo la contrazione degli indici azionari statunitensi e in attesa della decisione della banca centrale cinese sul tasso di riferimento sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Ladiinizia le contrattazioni in ribasso, seguendo la contrazione degli indici azionari statunitensi e in attesa della decisione della banca centrale cinese sul tasso di riferimento sui ...

Advertising

CorriereQ : Borsa: Asia in ordine sparso, preoccupa Covid, Tokyo +0,01% - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,11%) - Economia - ANSA - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,11%) - Economia - ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,11%) - Economia - ANSA - CorriereQ : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,11%) -