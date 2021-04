ATP Belgrado 2021 | risultati 20 aprile | Mager elimina Djere Avanzano anche Kecmanovic e Bedene

(Di martedì 20 aprile 2021) Si sono appena conclusi i match di primo turno dell’ATP di. Fantastico successo per Gianlucache in circa un’ora è mezza ha avuto la meglio sul tennista di casa Lasloimponendosi col punteggio di 6-3 6-4. Il ligure al secondo turno dovrà vedersela contro l’australiano Alexei Popyrin che ha sconfitto dopo una durissima battaglia sportiva l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 4-6 7-6 7-6. Ad aprire la giornata il successo dell’argentino Federico Delbonis in tre set (6-4 3-6 6-1) sul lituano Ricardas Berankis. Tutto facile per il sudcoreano Soonwoo Kwon che ha piegato la resistenza dell’iberico Roberto Carballes Baena col punteggio di 6-3 7-5. Combattutissima la partita tra il serbo Miomire l’argentino Facundo Bagnis con il numero 47 del mondo capace di imporsi grazie a due ...

Advertising

TiebreaktennisI : ATP Belgrado 2021: splendida vittoria di Mager, eliminato Djere - Tini97Milan1899 : @Redblack100x100 Eh lui fa l'atp 250 di belgrado - TennisWorldit : Atp Barcellona - Tutto facile per Sinner. Mager piega Djere a Belgrado - Moixus1970 : RT @sportface2016: #Tennis Gianluca #Mager elimina #Djere e vola al secondo turno di Belgrado - sportface2016 : #Tennis Gianluca #Mager elimina #Djere e vola al secondo turno di Belgrado -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Belgrado

TABELLONE COMPLETO:2021 La partita inizia male per Mager, che al termine di un lunghissimo primo game perde il servizio e concede il break di margine a Djere. I giochi successivi ...Gianluca Mager completa il trittico di vittorie e vola agli ottavi di finale del Serbia Open, torneo250 sui campi di. Dopo aver superato le qualificazioni questa sera ha avuto la meglio, nei 16esimi di finale sul padrone di casa Laslo Djere per 6 - 4 6 - 3.Si sono appena conclusi i match di primo turno dell'ATP di Belgrado. Fantastico successo per Gianluca Mager che in circa un'ora è mezza ha avuto la meglio sul tennista di casa Laslo Djere imponendosi ...BELGRADO (Serbia) - L'italiano Gianluca Mager ha superato il primo turno del "Serbia Open", ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Ce ...