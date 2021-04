ATP Barcellona | va a Musetti la sfida generazionale contro Feliciano Lopez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Lorenzovola al secondo turno del torneo ATP 500 di. Il nativo di Carrara, in un indalle mille sfaccettature, ha estromesso dall’ evento catalano il veterano spagnolo, di ben vent’anni più anziano. Ora per il giovanissimo italiano, entrato in tabellone grazie ad una wild card, unamolto affascinanteil classe 2000 Felix Auger Aliassime (testa di serie numero 10), da pochissimo passato sotto l’ala di Toni Nadal. Il tennista canadese, al primo turno, ha potuto usufruire di un bye. ATPsi aggiudica il match dell’eleganza Non poteva partire meglio l’avventura di Lorenzoin terra spagnola. L’azzurro, infatti, ha fatto suo il match ...