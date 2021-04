Adania Shibli | nel suo romanzo mostra la potenza del linguaggio

(Di martedì 20 aprile 2021), autrice di Un dettaglio minore (La storia di Teseo) racconta la storia di una donna di Ramallah che, dopo aver letto un articolo dalla prospettiva del soldato israeliano che ha stuprato e ucciso una palestinese esattamente 25 anni prima della sua nascita, decide di mettersi in viaggio per riuscire a cogliere le parole inespresse della ragazza. Ildiè tra i finalisti all’International Booker Prize. La genesi deldiL’autrice palestinese afferma che ilscaturisce da una riflessione sule sulladelle parole. In particolare spiega: “Ho cominciato a pensare alla mia lingua, l’arabo, nel contesto della ...

«A volte nascondi la tua lingua per non essere umiliato» dice Adania Shibli, finalista al Booker Prize International. E spiega come gli stessi termini possano creare realtà completamente diverse ...
Uno stupro di guerra commesso da soldati israeliani. Una donna palestinese decisa a dare voce alla vittima. E al paesaggio devastato dall'occupazione. In uno ...