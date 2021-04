Veronica Peparini | l’ex marito commenta l’esibizione di sua figlia Olivia ad Amici

(Di lunedì 19 aprile 2021)durante la scorsa puntata didi Maria De Filippi ha fatto debuttare on stage suaProlli nella coreografia dell’allieva Giulia. Giulia con la piccolain una coreografia all’insegna delle grandi emozioni! Sarà suo il punto decisivo? #20 pic.twitter.com/2IHdSF8Nbu —Ufficiale (@Ufficiale) April 17, 2021 Un debutto che ha inorgoglito entrambi i genitori. Sein diretta tv hato: “è stata bravissima, stavo morendo da prima non riuscivo a parlare: avevo la tachicardia a mille!”, il suo exFabrizio Prolli, su Instagram, ha così scritto: “Ero paralizzato ...

Fabrizio Prolli , ex coreografo e professionista della scuola di Amici , nonché ex marito di, nelle ultime ore, rispondendo ad alcune domande su Instagram dei suoi followers, si é ...... ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi ed ex compagno di. Fabrizio Prolli commenta la puntata serale di Amici Come ogni settimana, Fabrizio ha commentato ...