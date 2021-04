**Superlega: Gianmarco Tognazzi, ‘troppo repentina, esito campionato perderebbe senso’** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Premesso che è difficile capire quali siano le reali motivazioni, è un tentativo che da una parte può essere affascinante, l’idea che le squadre più forti d’Europa si sfidino tra di loro. Però può esserlo i primi anni, ma poi non diventa un po’ monotono dal punto di vista dell’intrattenimento? E poi, non va ad escludere le variabili? L’Atalanta, o l’Ajax, o le squadre serbe, croate, belghe e così via. Non vorrei diventasse limitativo nel confronto con le altre realtà calcistiche”. Gianmarco Tognazzi, super tifoso milanista, analizza così con l’Andkronos l’annuncio della Superlega europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Premesso che è difficile capire quali siano le reali motivazioni, è un tentativo che da una parte può essere affascinante, l’idea che le squadre più forti d’Europa si sfidino tra di loro. Però può esserlo i primi anni, ma poi non diventa un po’ monotono dal punto di vista dell’intrattenimento? E poi, non va ad escludere le variabili? L’Atalanta, o l’Ajax, o le squadre serbe, croate, belghe e così via. Non vorrei diventasse limitativo nel confronto con le altre realtà calcistiche”., super tifoso milanista, analizza così con l’Andkronos l’annuncio della Superlega europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

