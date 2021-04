Superlega | Agnelli si è preso gioco di De Laurentiis Il patron della Juve ha beffato il Napoli

(Di lunedì 19 aprile 2021) Andreae Aurelio Desono stati tra i massimi protagonisti del calcio italiano negli ultimi anni. Rivali in campo e amici nell’Eca. Nelle stanze dei Palazzi del calcio spesso hanno condiviso intenti, obiettivi, interessi e cariche. Scontrandosi e incontrandosi in una eterna alternanza di alleanze e rivalità. Proprio in quelle stanze si è consumata la beffa diverso il suo amico-nemico numero uno: Aurelio de. Ilntus ha dato il via alla, proprio mentre rassicurava i suoi “amici”bontà del progetto e dell’inclusione dei club anche meno blasonati. Il presidente delin una recente intervista difese a spada tratta l’idea...

Al momento di stilare il comunicato congiunto, però, Andreasi defila e non risponde più al telefono. Non è in Svizzera e non è rintracciabile. Cominciano a circolare voci di una Super Lega ...... siederà lo spagnolo Florentino Perez, già presidente del Real Madrid, il quale verrà coadiuvato da Andrea, numero uno della Juventus . Le partecipanti A far parte dellasaranno ...