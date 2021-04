Super League, JP Morgan fra i finanziatori: l’annuncio (Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva anche la conferma: sarà JP Morgan a finanziare la Superlega. Sarà JP Morgan a finanziare la Superlega. A renderlo noto un portavoce della multinazionale americana di servizi finanziari con sede a New York, tramite una e-mail, in cui spiega il coinvolgimento della società stessa nell'ambizioso progetto dei 12 club europei fondatori sulla nascita della nuova competizione.“Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega. Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall’attuale competizione europea e si prevede che Superino i 10 miliardi di euro ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva anche la conferma: sarà JPa finanziare lalega. Sarà JPa finanziare lalega. A renderlo noto un portavoce della multinazionale americana di servizi finanziari con sede a New York, tramite una e-mail, in cui spiega il coinvolgimento della società stessa nell'ambizioso progetto dei 12 club europei fondatori sulla nascita della nuova competizione.“Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega. Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall’attuale competizione europea e si prevede cheino i 10 miliardi di euro ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - FMH1997_ : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - JuvecausesAIDs : RT @Mritunjayy4: Agnelli and Perez during Juventus vs Real Madrid in super league -