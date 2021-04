Sarà un fiocco celeste per l’ex di Amici | così svela il sesso del secondo figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Lea viun segreto… chi aveva indovinato?”:scrive nella didascalia del post tenerissimo in cui rende noto ildelbebè. Il ballerino ed ex protagonista dipresto papà bis e ha affidato alla primogenita, sorellina orgogliosa, l’annuncio: mostra la manina colorata di azzurro in primo piano. La data del parto è fissata per il mese di agosto, ma dopo questo post sappiamo già che arriverà un maschietto. L’entusiasmo della piccola Lea è marchiato anche sul pancione di mamma Charlotte, con una mano azzurra che non lascia dubbi. Lea è la prima figlia di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, coppia che poco tempo fa aveva già condiviso sui social la gioia per il piccolo in arrivo.“Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto ...