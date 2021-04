Roma | maxi rissa tra giovani a Trastevere | volano calci | pugni e bottigliate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un sabato sera, quello scorso, destinato a riempire le pagine di cronaca nera almeno per un paio di giorni. Oltre la manifestazione “bauli in piazza” che ha interessato Piazza del Popolo e impegnato tantissime forze dell’ordine, altre cose più gravi sono accadute. Un’altra aggressione, nei confronti di un giovane 17enne, ha scosso la cittadina di Colleferro per una seconda volta, ricordando il trauma di Willy avvenuto neppure un anno fa. A piazza Fiume, poi, un gruppo di ragazzi si sono ammassati (quasi tutti senza mascherina) a bere e ballare in piazza come se pandemia non ci fosse. Leggi anche:assembramento a Piazza Fiume tra alcool e musica: «Così le riaperture sono a rischio» E’ poi emerso, da alcuni video rimbalzati sui social, che asi è consumata l’ennesimatra minorenni, di quelle ...