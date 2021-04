Quella balena grigia in viaggio nel Tirreno e che si fa accarezzare (Di lunedì 19 aprile 2021) Una serie di avvistamenti sta emozionando gli esperti di vita marina e i tanti appassionati di mare e di whale watching: una balena grigia è stata notata nel Tirreno, prima a Ponza e poi nel Golfo di Napoli, dove l’esemplare si è avvicinato a un gommone e si è fatto accarezzare. Il primo avvistamento è avvenuto al largo dell’isola di Ponza alcuni giorni fa. La presenza della balena grigia ha subito allertato gli esperti: questo cetaceo è infatti tipico dell’Oceano Pacifico orientale e anche lì è molto raro. La sua presenza nel Tirreno è quindi un evento a dir poco unico. Il secondo avvistamento della balena grigia e il video in cui si fa accarezzare A questa prima notizia di presenza nel Tirreno è ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 19 aprile 2021) Una serie di avvistamenti sta emozionando gli esperti di vita marina e i tanti appassionati di mare e di whale watching: unaè stata notata nel, prima a Ponza e poi nel Golfo di Napoli, dove l’esemplare si è avvicinato a un gommone e si è fatto. Il primo avvistamento è avvenuto al largo dell’isola di Ponza alcuni giorni fa. La presenza dellaha subito allertato gli esperti: questo cetaceo è infatti tipico dell’Oceano Pacifico orientale e anche lì è molto raro. La sua presenza nelè quindi un evento a dir poco unico. Il secondo avvistamento dellae il video in cui si faA questa prima notizia di presenza nelè ...

