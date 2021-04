Pomezia Evade dai domiciliari e vende droga con l’amico a minorenni | arrestati

(Di lunedì 19 aprile 2021) Doveva stare agli arresti, ma invece ha pensato bene dire e di fare da complice al “suo amico” che intanto stava cedendoa un 14enne. E’ successo nella mattinata di ieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, transitando nei pressi di una nota “piazza di spaccio” di via Fellini, hanno notato la presenza di un giovane di 32anni, già noto alle forze dell’ordine poiché sottoposto agli arresti. L’uomo, invece di trovarsi all’interno del proprio domicilio, stava sostando all’ingresso del condominio e si stava dirigendo verso un garage riconducibile ad altre persone. Leggi anche: Bastogi, testimone in un processo massacrato di botte e ...

Invece di stare in casa, come previsto dagli arresti domiciliari che doveva scontare, era uscito dal palazzo di via Fellini in cui abita e si dirigeva verso un garage del complesso residenziale. Notan ...