Piccinini | “Superlega non mi piace la formula Napoli e Atalanta danno un insegnamento”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Interviene Sandro Piccini sulla questioneche tiene banco. Lo strappo dei 12 club fondatori ha animato e monopolizzato la discussione calcistica. Il giornalista ai microfoni di Radio Marte dice: “Non mi addentro in discorsi in stile ricchi contro poveri e non mi interessa tanto, so bene che un club è un ente privato che può fare ciò che vuole dei propri soldi. Non miproprio dal punto di vista dellasportiva, cioè il fatto che sia una manifestazione dedicata a soli 20 club di cui 15 permanenti solo perché hanno un bacino di utenza enorme e tanti soldi potenziali. Ci sarebbero 2 gironi con 10 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno, si rischia di annoiare e si perde l’effetto evento. Chi pensa che si possano replicare all’infinito i vari PSG-Bayern Monaco fa un errore ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Sandro Piccinini, giornalista. 'SuperLega? Non mi addentro in discorsi in stile ricchi contro poveri e non mi interessa tanto, so bene che un club è un ente privato che può fare ciò che vuole dei propri soldi. Non mi piace proprio dal punto di vista della competizione sportiva, cioè il fatto che sia una manifestazione dedicata a soli 20 club di cui 15 permanenti solo perché hanno un bacino di utenza enorme e tanti soldi potenziali. Ci sarebbero 2 gironi con 10 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno, si rischia di annoiare e si perde l'effetto evento.