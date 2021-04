Perchè Juve, Milan e Inter hanno detto sì alla Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante le numerose polemiche arrivate sia dentro sia fuori il mondo del calcio, le tre squadre italiane che hanno aderito alla partecipazione della nuova competizione europea, denominata Superlega,... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante le numerose polemiche arrivate sia dentro sia fuori il mondo del calcio, le tre squadre italiane cheaderitopartecipazione della nuova competizione europea, denominata,...

Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan: “Ecco perché abbiamo detto sì alla #Superleague ” - GioTroppoTop : @BrownBurger @NonSoloJuve l’1-0 del Benevento cotro la Juve che l’anno prossimo già non ricorderanno più perché torneranno in B - ale_taia : @IMjnterista @Fraboys69 Critico perché sembra che sia colpa di milan inter e Juve se loro non sono in Superlega aha suvvia - tino_conte : @mirkonicolino Si perché lui pensa che una Juve più ricca spenda più soldi con Locatelli? ?? - FPupilli : @AnnaGiuseppe4 @LucaBizzarri verissimo, non capisco perché non si ragiona in maniera istantanea sul fatto che quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Juve E' arrivata la Superlega e si è rotto il giocattolo Poichè non credo che l'Uefa non ne fosse al corrente perchè non ha provveduto subito a strutturare ...Italia c'è qualcuno che ha espresso affermazioni simili ? Certo che no visto che c'è ancora la Juve ...

Super League, quanti miliardi valgono le 12 squadre fondatrici? L'Uefa: "Chi aderisce è fuori da tutto" Superlega, la Juve e i club fondatori sfidano l'Uefa: "Continueremo a partecipare a campionati e coppe" Nei giorni scorsi Forbes ha diffuso la graduatoria del ...

