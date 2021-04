Omicidio di Casalecchio | 19enne compra l’arma del delitto su Amazon | il racconto shock della madre

(Di lunedì 19 aprile 2021). Una donna di 56 anni e il suo compagno avvelenati con un piatto di pasta. Per l’uomo, Loreno Grimaldi, la cena è stata fatale. Ancora in ospedale invece la donna che si sta riprendendo dopo la tragedia che ha vissuto lo scorso giovedì, 15 aprile 2021. I carabinieri stanno portando avanti le indagini e hanno già arrestato il colpevole. Si tratta di Alessandro Leon Asoli, il figliodonna. Ilavrebbeto suil veleno per uccidere lae il patrigno. La, le cui condizioni stanno migliorando, ha raccontato quanto accaduto quella fatidica notte.veleno:dele il...

Un'abitudine insolita per il ragazzo, adesso in carcere per l'del patrigno , avvelenato ... messo in atto giovedì sera dal ragazzo nell'appartamento di Ceretolo di. Una storia ...... 19 anni, per l'del patrigno, Loreno Grimandi, e il tentatodella madre , ancora ... giovedì sera il 19enne, residente con la famiglia a Ceretolo didi Reno nel Bolognese, ...Le ultime notizie da Casalecchio di Reno: dopo aver ucciso il compagno della madre con il veleno ha tentato anche di strangolare la donna che non era morta ...Per gli inquirenti il 19enne avrebbe acquistato il veleno con largo anticipo su internet. La sostanza usata per avvelenare Loreno Grimandi infatti è di facile reperimento online in quanto usata anche ...