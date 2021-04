(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr —e nipote di un «big» delle forze armate: con questi titoli una ragazza venticinquenne ha cercati di trarsi fuori dai guai — arrivando poi a minacciare le forze dell’ordine —che una pattuglia di agenti l’ha fermata oltre l’orario dela Prati senza giustificato motivo. Secondo quanto riportato da Romatoday, la ragazza si sarebbe giustificata riferendo di essere stata a casa di un’amica per portare a termine un progetto lavorativo, senza però accorgersi di avere «sforato» l’orario del, cioè le 22. Quando si è giovani il tempo vola, si sa: e così la polizia ha beccato la nostramentre camminava per strada alle 2:30 della notte fra domenica e lunedì. Lae nipote di un ...

Advertising

ciafapino : RT @noitre32: La fermano dopo il coprifuoco, la sua risposta è assurda: “Sono stagista a Palazzo Chigi, ti faccio…” - GianlucaSoncin : RT @noitre32: La fermano dopo il coprifuoco, la sua risposta è assurda: “Sono stagista a Palazzo Chigi, ti faccio…” - romifivestars : RT @noitre32: La fermano dopo il coprifuoco, la sua risposta è assurda: “Sono stagista a Palazzo Chigi, ti faccio…” - noitre32 : La fermano dopo il coprifuoco, la sua risposta è assurda: “Sono stagista a Palazzo Chigi, ti faccio…”… - Paola06102138 : RT @MyItaly3: Dopo il caso Palamara non è cambiato nulla! 1?? Volevano eliminare politicamente Salvini e non si fermano... -

Ultime Notizie dalla rete : fermano dopo

Il Primato Nazionale

A parte Paola Taverna che esprime solidarietà al Garante senza se e senza ma, le altre sia ... Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf eotto giorni fa la ......infinite attese per essere pagati da luglio del 2020, ad oggi nessuno ci dà risposte sui pagamenti. Tutti gli operatori sociali, oggi sfiniti e al verde siper giuste cause ed ...L'Italia supera virtualmente gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose, oltre un sesto della popolazione, e i 4,5 milioni anche con richiamo, ma la macchina delle Regioni inizia a ...Un pari con la capolista Inter che ha lo scudetto ormai in pugno: un punto per il Napoli che nella corsa Champions è a due lunghezze dalla Juve battuta a Bergamo dall’Atalanta. Partita difficile contr ...