Inter, la Curva Nord contro la Superlega: "contrari alle porcate"

Continuano ad arrivate nuove reazioni sulla nascita della Superlega. Si tratta di una competizione che porterà benefici solo ai grandi club, la Uefa ha intenzione di iniziare una vera e propria battaglia e minaccia sanzioni. Sono tre le squadre italiane che prenderanno parte alla competizione: Inter, Juventus e Milan, gli altri club di Serie A hanno addirittura chiesto l'esclusione dei tre club dal campionato italiano.

I tifosi dell'Inter hanno deciso di uscire allo scoperto. Renato Bossetti, uno dei responsabili del direttivo della Curva Nord è intervenuto all'Adnkronos: "pensiamo che con la Superlega vogliano cercare di levare il potere al popolo".

