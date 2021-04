Incidente mortale “automatizzato”: morte due persone a bordo di una Tesla (Di lunedì 19 aprile 2021) Un Incidente avvenuto nella notte a Houston in Texas, ha visto protagonisti due persone che si trovavano a bordo di una Tesla, la famosa macchina elettrica, di un modello non ancora ben specificato. L’automobile sarebbe uscita di strada portando alla morte il conducente e il passeggero. La morte sarebbe avvenuta sul colpo dopo che la macchina ha urtato contro un albero a bordo della carreggiata. Eppure questo Incidente è alquanto particolare, infatti le autorità che hanno condotto le indagini sulle possibili cause della morte delle due persone presenti nella Tesla, hanno rilevato che molto probabilmente nessuno dei due era alla guida della macchina elettrica. Secondo quanto riportato dal rapporto il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Unavvenuto nella notte a Houston in Texas, ha visto protagonisti dueche si trovavano adi una, la famosa macchina elettrica, di un modello non ancora ben specificato. L’automobile sarebbe uscita di strada portando allail conducente e il passeggero. Lasarebbe avvenuta sul colpo dopo che la macchina ha urtato contro un albero adella carreggiata. Eppure questoè alquanto particolare, infatti le autorità che hanno condotto le indagini sulle possibili cause delladelle duepresenti nella, hanno rilevato che molto probabilmente nessuno dei due era alla guida della macchina elettrica. Secondo quanto riportato dal rapporto il ...

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia Il sindaco esprime il suo cordoglio per la scomparsa di #FrancescoMiano - RobotConsumer : RT @motorionline: #Tesla a guida autonoma, incidente mortale in Texas: al volante non c’era nessuno - AutoElettrica : Tesla, incidente mortale per un'auto senza conducente in Texas: la dinamica: Dai primi rilievi sembra che la vettur… - motorionline : #Tesla a guida autonoma, incidente mortale in Texas: al volante non c’era nessuno - ictBusinessIT : Incidente mortale con Tesla self-driving, l’auto senza guida è sicura? -