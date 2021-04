Il carcere a Don Fausto Resmini | le lacrime del fratello e la visita della Ministra Cartabia alle detenute

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) La pioggia e poi il sole, improvviso. Come se Donvolesse venire a portare la sua presenza nella casa circondariale di Bergamo anche oggi, il 19 aprile 2021, per l’intitolazione a suo nome delbergamasco. Quel luogo in cui per oltre 30 anni Donha operato e portato parole gentili, di conforto e aiuti preziosi. Una giornata attesa da molto: da quel 23 marzo 2020 in cui il Covid ha portato via Don. Lasciando, come ha dichiarato la direttrice delTeresa Mazzotta nella giornatanuova intitolazione, “attoniti e dietro di sé un vuoto incolmabile. È venuto, infatti, a mancare non solo un uomo, ma una risorsa per l’intero istituto. Una figura che ha sempre mostrato, delicatamente, la via del riscatto e...