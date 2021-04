Grillo | genitori ragazza | “Siamo distrutti | ridicolizza il nostro dolore”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante”. Lo dicono, in esclusiva all’Adnkronos, attraverso il loro legale Giulia Bongiorno, idellaitalo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata, nel luglio del 2019, da Ciro, figlio del garante del M5S e tre suoi amici, tutti indagati dalla Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo. Ihanno visto il video mandato in rete da Beppein cui dice che il figlio è innocente e in cui parla di “divertimento”. “Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire ere il, la disperazione e l’angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie ...

Le accuse di Beppe Grillo contro giornalisti e giudici non rimangono le uniche della giornata: in risposta, tramite l'Adnkronos e il loro avvocato Giulia Bongiorno, tornano a parlare i genitori della ragazza. I genitori hanno visto il video mandato in rete da Beppe Grillo in cui dice che il figlio è innocente e in cui parla di 'divertimento'. 'Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati' hanno commentato. Bufera per le parole del fondatore del movimento in un video su Facebook. La Lega: 'Garantista a giorni alterni'. Pd: 'Via da qualsiasi tavolo politico'. Così in una nota - diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno - i genitori della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo.